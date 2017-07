Beide Unfallwagen an der Wilkenburger Spinne müssen abgeschleppt werden.© Torsten Lippelt

| Tobias Lehmann

Hemmingen-Westerfeld

Leicht Verletzte bei zwei Unfällen

In Hemmingen-Westerfeld hat es am Freitag und am Sonnabend Unfälle mit leicht Verletzten an der Weetzener Landstraße und an der Wilkenburger Spinne gegeben. Alle Autos wurden abgeschleppt, wodurch es zu kurzfristigen Sperrungen der Straßen kam.