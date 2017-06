1 bis 8 Euro mehr pro Monat müssen Eltern ab August für die Kindergartengebühr zahlen.© Copyright Frank Herrmann fotowahn.com

| Andreas Zimmer

Hemmingen

Kindergartengebühren steigen zum 1. August

Eltern in Hemmingen müssen ab 1. August höhere Kindergartengebühren zahlen. Das hat der Rat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Die Anhebung ist einer der Bausteine, um das Defizit im städtischen Etat 2017 zu mindern.