Freuen sich über das Wortschatz-Zertifikat für die Kita Hiddestorf (von links): Katharina Funke, Katja Hannemann, Nina Zimmermann, Martina Kumm, Claus Schacht, Katja von Morgenstern, Bianca Höfer, Sarah Keunecke, Angelika Römer, Familienservicebüroleiter Volker Kolsch und Anna Scheibe.© Torsten Lippelt

Hiddestorf

Kita erhält das Wortschatz-Zertifikat

Stolz halten sie das Zertifikat „Kompetenz-Kita Sprache“ in den Händen: Für ihre erfolgreiche Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme „Wortschatz – Region Hannover“ sind die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte Hiddestorf am Donnerstag ausgezeichnet worden.