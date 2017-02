Mit Kabarett am Klavier philosophiert Johannes Kirchberg im bauhof, dass das Leben "Wie früher.Nur besser." sei.© Torsten Lippelt

Hemmingen-Westerfeld

Kabarettist Kirchberg gibt den Frauenversteher

Zustimmendes Nicken, Schmunzeln, glucksendes Gelächter: Ein breites Spektrum an Reaktionen hat am Freitagabend Johannes Kirchberg mit seinem Auftritt im mit 100 Besuchern erneut ausverkauften Kulturzentrum bauhof in Hemmingen-Westerfeld ausgelöst.