Auf den Feldern vor Wilkenburg soll Kies abgebaut werden. © Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Wilkenburg

Holcim ist weiter am Kiesabbau interessiert

Das Interesse der Firma Holcim am Kiesabbau in Wilkenburg ist ungebrochen. Das teilte das Unternehmen auf Anfrage dieser Zeitung mit. „Wir haben grundsätzlich Interesse an der Fortsetzung des Planfeststellungsverfahrens“, erläuterte Sprecher Jens Marquardt.