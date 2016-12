Der Chor der Kindertagesstätte Hemmingen-Westerfeld eröffnet den Weihnachtsmarkt musikalisch. © Tobias Lehmann

| Tobias Lehmann

Hemmingen-Westerfeld

Zahlreiche Gäste besuchen den Weihnachtsmarkt

So viel los war auf dem Hemminger Weihnachtsmarkt in seiner derzeitigen Form noch nie: Etliche Besucher haben am Wochenende die Budenstadt auf dem Rathausplatz aufgesucht. Vereine und Verbände präsentierten sich, zudem gab es ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.