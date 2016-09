Die Hemminger Volksbank-Filiale feiert mit seinen Gästen.© Torsten Lippelt

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Volksbank feiert Jubiläum mit vielen Gästen

Mit zahlreichen Kunden und weiteren Gästen hat die Hannoversche Volksbank am Dienstagnachmittag das 50-jährige Bestehen ihrer Filiale in Hemmingen-Westerfeld gefeiert. Zu den Besuchern am Tag der offenen Tür gehörten auch Bürgermeister Claus Schacht und Volksbank-Vorstandsmitglied Matthias Battefeld.