Ein Großaufgebot der Feuerwehr sucht am Freibad nach dem vermissten Senior.© Lippelt

Hemmingen

Großaufgebot sucht nach vermisstem Senior

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei, DRK und Johannitern hat bis in die Nacht hinein in Hemmingen nach einem vermissten Senior gesucht. Der demente Bewohner eines Pflegeheims war zuletzt am späten Nachmittag beim Hemminger Freibad gesehen worden. Bislang blieb die Suche ergebnislos.