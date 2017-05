Das Rathaus in Hemmingen.© Andreas Zimmer

Hemmingen

Betreuungsangebot: Details stehen fest

In Hemmingen fehlen Hortplätze. Die Betreuungslücke soll durch ein außerschulisches Betreuungsangebot geschlossen werden. Geplant ist dies an allen drei Hemminger Grundschulen im Schuljahr 2017/18. Über das Vorhaben wird am Mittwoch, 10. Mai, das erste Mal öffentlich diskutiert.