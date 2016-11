An der Deveser Straße werden nächste Woche Bäume gefällt.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Devese/Hemmingen-Westerfeld

Bäume an der Deveser Straße werden gefällt

An der Kreisstraße 225 zwischen Devese und Hemmingen-Westerfeld werden am Mittwoch, 30. November, Bäume gefällt. Der Grund dafür ist der Bau der B3-Ortsumgehung. Es handelt sich um die Deveser Straße, die weiter in Richtung Rathaus führt.