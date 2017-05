Die Aufschrift Polizei leuchtet an einem Polizeifahrzeug. (Symbolbild)© Patrick Seeger

| Andreas Zimmer

Arnum

Fünf Einbrüche in einer Nacht am Hohen Holzweg

Fünf nächtliche Einbrüche in Firmen hat die Polizei am Hohen Holzweg in Arnum verzeichnet. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Freitag in drei Firmen Bargeld und aus einem Kraftfahrzeugbetrieb ein Diagnosegerät, mit dem technische Fehler bei Autos ausgelesen werden können.