Die DUH fordert eine Querungshilfe für Fußgänger auf der K222 in Harkenbleck.© Tobias Lehmann

Tobias Lehmann

Harkenbleck

Ist ein Zebrastreifen an der K222 sinnvoll?

Die DUH fordert in einem Antrag einen Zebrastreifen auf der K 222 in Harkenbleck. Die Stadtverwaltung hat die Autos dort jetzt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen gezählt – und schätzt die Erfolgsaussichten als gering ein.