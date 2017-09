Das Foto ist undatiert, entstand aber vor 1900. Links ist die Schmiede zu sehen.© privat

| Andreas Zimmer

Arnum

Förderverein: Fassade Alte Schmiede erhalten

Die Fassade der früheren Gastwirtschaft Alte Schmiede in Arnum soll erhalten bleiben und in den geplanten Neubau integriert werden. Das schlägt der Förderverein der Wehrkapelle Arnum vor. Die Kapelle und die Alte Schmiede liegen beide an der B3 und nur rund 200 Meter voneinander entfernt.