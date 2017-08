In ihrem Element: Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Arnum bot den Zuhörern ein mitreißendes Programm.© Achim von Lüderitz

Arnum

Feuewehrmusikzug spielt Konzert zum 90-jährigen

Nach vier Platzkonzerten in den vergangenen Monaten war das Konzert zum 90-jährigen Bestehen des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Arnum am Sonnabend der Höhepunkt des Feierjahres: 199 Besucher in der vollbesetzten Aula der Wäldchenschule ließen sich 2,5 Stunden lang mitreißen.