| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

40 Feuerwehrleute bei Einsatz in Reihenhaus

Ein angebranntes Essen ist am Dienstagnachmittag die Ursache für einen Feuerwehreinsatz in Hemmingen-Westerfeld gewesen. In einem Reihenhaus am Katzbachweg hatte gegen 17 Uhr der Rauchmelder ausgelöst. 40 Feuerwehrleute eilten zu der Straße in der Nähe der B3.