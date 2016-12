Das Feuerwehrgerätehaus in Arnum.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Arnum

Votum über neues Gerätehaus fällt erst später

Für das neue Feuerwehrgerätehaus in Arnum gibt es jetzt eine bevorzugte Variante, trotzdem ist im Feuerschutzausschuss am Montagabend darüber nicht abgestimmt worden. In den Fraktionen soll noch beraten werden.