Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Hemmingen© Andreas Zimmer

Brennende Matratze

Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Hemmingen

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hemmingen ist ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war am Montagabend im Einsatz, um das Feuer zu löschen.