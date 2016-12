Die Feuerwehr rückt mit Einsatzwagen aus.© Christian Elsner / Symbolbild

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Fehlalarm im Büntebad

Feueralarm im Büntebad: Der Brandmelder im städtischen Hallenbad in Hemmingen-Westerfeld hat am Montag gegen 6.45 Uhr ausgelöst. Insgesamt 18 Mitglieder der Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld, Arnum, Devese und Wilkenburg eilten mit vier Fahrzeugen an die Hohe Bünte. Es war jedoch ein Fehlalarm.