Eine Restauratorin reinigt ein historisches Dokument (Symbolbild).© Oliver Berg

| Andreas Zimmer

Hemmingen

Experte soll Stadt über Archiv informieren

Die Diskussion um ein öffentlich zugängliches Stadtarchiv in Hemmingen wird am 14. Dezember fortgesetzt. Im Ausschuss für Sport, Kultur, Senioren und Soziales soll ein Experte berichten, was die Stadt bei dem Thema zu berücksichtigen hat. Das kündigte Bürgermeister Claus Schacht an.