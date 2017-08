Die Feuerwehr wird zu einem Einsatz im Hemminger Gewerbegebiet gerufen.© Symbolbild

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Essen auf Herd löst Brandmeldeanlage aus

Essen auf einem Herd war nach Angaben der Feuerwehr die Ursache für einen Einsatz am Dienstag kurz vor Mitternacht. In einer Flüchtlingsunterkunft in Hemmingen-Westerfeld hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das bedeutet Alarm für alle Ortsfeuerwehren, die gegen 23.45 Uhr zur Heinrich-Hertz-Straße eilten.