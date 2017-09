Der Altarraum spiegelt sich in einem Spiegel an der Orgel der Hiddestorfer Kirche.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Hiddestorf

Kirchenbesuch sorgt für viel Wirbel

Ein neues Angebot von Kindergarten und Kirchengemeinde in Hiddestorf ist an der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gescheitert. Einmal im Monat an einem Freitag um 11 Uhr sollten Mädchen und Jungen des städtischen Kindergartens in die benachbarte evangelische Nikolaikirche in Hiddestorf gehen.