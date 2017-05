Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht auf der Straße (Symbolbild).© Patrick Seeger

| Andreas Zimmer

Arnum

Erneut Einbruchsserie in Arnum

Schon wieder sind Einbrecher in einer Nacht in mehrere Firmen in Arnum eingedrungen oder haben dies versucht. Waren es in der ersten Maiwoche fünf Unternehmen am Hohen Holzweg, suchten sich die Täter in der Nacht zu Mittwoch drei Geschäfte an der Göttinger Straße aus.