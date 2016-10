Das Folk-Duo The Red Pony tritt in der Kapelle in Harkenbleck auf.© privat

Harkenbleck

Ein Rotes Pony kommt in die Kapelle

Der Förderverein der Kapelle Harkenbleck organisiert für Sonntag, 16. Oktober, ein Folkkonzert in dem im Jahre 1412 errichteten Gotteshaus. Zu Gast ist das Duo "The Red Pony" mit Charlène Thomas und Kristian Sand. Ab 17 Uhr präsentieren beiden Musiker in der Kapelle moderne American Folk Music.