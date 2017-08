So sieht der Vorentwurf für den Arnumer Markt aus. Es wird aber Änderungen am Gebäude, vor allem an der Fassade, geben. © Edeka

| Andreas Zimmer

Arnum

Edeka will bis zu 60 Mitarbeiter beschäftigen

Im neuen Edeka-Markt in Arnum sollen zunächst 50 bis 60 Mitarbeiter tätig sein. Das kündigte Stefan Ladage an, der den Lebensmittelladen betreiben will. Möglicherweise könnten es später mehr werden. In seinen Märkten in Wennigsen und Hess. Oldendorf sind jeweils mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt.