Raphael Jaspert und Marleen Mauch geben ein Konzert.© privat

| Andreas Zimmer

Hiddestorf

Benefizkonzert fürs Kinderhospiz

Für das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz ist der Erlös des Benefizkonzertes am Sonntag, 14. Mai, in Hiddestorf bestimmt. Das Duo Jaspert spielt ab 17 Uhr in der Nikolaikirche.