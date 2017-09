Die Polizei wird zum Moulineauxplatz in Arnum gerufen.© Symbolbild

| Andreas Zimmer

Arnum

Lenkrad und Navi aus Auto gestohlen

Unbekannte haben aus einem Auto in Arnum das Lenkrad, das Navigationsgerät und ein Allroundsystem gestohlen. Nach Polizeiangaben hatte ein Anwohner am Moulineauxplatz am Montagmorgen gegen 4 Uhr bemerkt, dass sich zwei Täter an seinem vor dem Haus abgeparkten BMW X5 zu schaffen machten.