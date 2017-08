Interessenten an einer Tätigkeit als Tagesmutter oder -vater finden im Familienservicebüro in Arnum mit Sandra Bekiesch-Skripuletz eine Ansprechpartnerin.© Torsten Lippelt

Hemmingen

Stadt sucht dringend Tagesmütter und -väter

Der Bedarf bei der Betreuung von Kleinkindern wächst. Die Stadt Hemmingen möchte deshalb ihren Pool an qualifizierten Tagespflegepersonen ausbauen. Über die Möglichkeiten einer beruflichen Tätigkeit für Frauen und Männer in diesem Bereich informiert sie am Mittwoch, 16. August, 19.30 Uhr im Ratssaal.