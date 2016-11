Mit diesem Plakatmotiv machen die Kirchengemeinden auf den Martinsumzug in Hemmingen-Westerfeld aufmerksam.© Trinitatiskirchengemeinde

| Andreas Zimmer

Hemmingen

Am Freitag ist der erste Laternenumzug

Die Zeit der Laternenumzüge hat begonnen. In fast jedem Hemminger Stadtteil wird zu einem eingeladen. Auftakt ist am Freitag, 4. November, 17.30 Uhr, am Spielgarten in Harkenbleck.