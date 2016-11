Auch in diesem Jahr gibt es wieder Lebendige Adventskalender.x© Ingo Wagner (dpa)

| Tobias Lehmann

Arnum/Harkenbleck/ Hiddestorf/Ohlendorf

Der lebendige Adventskalender beginnt

In vier Hemminger Stadtteilen beginnt morgen die Aktion Lebendiger Adventskalender: in Arnum, Harkenbleck und Hiddestorf. An den geselligen Treffen mit Gesang und Lesungen rund um die Weihnachtszeit beteiligen sich viele Familien, aber auch etliche Geschäfte.