Diese Bäume nahe der Mensa der KGS sollen für den neuen Campus gefällt werden. © Andreas Zimmer

Hemmingen

Rat will die Campus-Pläne beschließen

Der Rat der Stadt Hemmingen will am Donnerstag, 2. Februar, die Pläne für den neuen Campus der KGS beschließen. Nach dem Fachgremium hat der Verwaltungsausschuss die Entwürfe in seiner nicht öffentlichen Zusammenkunft befürwortet. Die Ratssitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld.