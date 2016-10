Symbolbild Facebook© Maximilian Schönherr

| Andreas Zimmer

Hemmingen

"Demokratie findet heute bei Facebook statt"

Am 3. November tagt der neue Hemminger Rat zum ersten Mal. Zur laufenden Wahlperiode sagte Bürgermeister Claus Schacht am Donnerstagabend: „Die Probleme in den letzten fünf Jahren waren heftig.“ Er nannte die "Rettung" der Leine-VHS und der Hiddestorfer Grundschule durchs Neubaugebiet als Beispiele.