Veronica König, Grabungstechnikerin vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, arbeitet in einem Graben auf dem Feld zwischen Wilkenburg und Arnum.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Wilkenburg

Streit ums Römerlager: Wer meint was?

Das Römerlager in Wilkenburg: Mit dem Tag des offenen Denkmals am 10. September rückt es wieder verstärkt in den Blickpunkt. Doch das zweitgrößte Bodendenkmal Niedersachsens ist weiterhin vom Kiesabbau bedroht.