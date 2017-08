Bei den Plänen für neue Windräder ist die Region in Hemmingen auf viel Gegenwind gestoßen.© Torsten Lippelt

| Andreas Zimmer

Hemmingen

Schon bald neue Anträge für Windräder?

Vom Kiesabbau über Windräder bis zur Stadtbahn: Das Regionale Raumordnungsprogramm 2016, das Grundzüge der Regionalplanung festlegt und am Donnerstag in Kraft getreten ist, macht zu etlichen Vorhaben in Hemmingen klare Vorgaben. Die Stadtverwaltung muss jedoch ihre aktuellen Pläne deswegen nicht umwerfen.