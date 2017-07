Immer mehr Gäste wollen das Büntebad besuchen.© Tobias Lehmann

| Thomas Böger

Hemmingen

Büntebad bei Besuchern immer beliebter

Das Hemminger Büntebad erfreut sich weiter zunehmender Beliebtheit - was aber auch Probleme bereitet: Wegen der immer noch steigenden Besucherzahlen stößt das Bad zeitweise an seine Kapazitätsgrenzen. Die Stadt denkt aber noch nicht an Einlassbeschränkungen.