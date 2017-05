Unter Anleitung der beiden DFB-Mobil-Trainer Denis Hillmann und Georgi Tutundjiev erleben die Kinder der Klassen 3c und 4c in der Turnhalle eine Trainingseinheit mit und auch ohne Fußball.© Torsten Lippelt

Hemmingen-Westerfeld

Mit dem DFB-Mobil-Team in die neue Woche

Einen besonderen Sportunterricht haben am Montagmorgen Grundschüler in Hemmingen-Westerfeld erlebt. Im Auftrag des Niedersächsischen Fußballverbandes waren die Trainer Denis Hillmann und Georgi Tutundjiev mit einem Mobil des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in die Turnhalle an den Köllnbrinkweg gekommen.