Die jüngste Chorstufe der KGS sorgt für musikalische Unterhaltung.© Tobias Lehmann

| Tobias Lehmann

Hemmingen-Westerfeld

Bürgerstiftung zeichnet 33 Jugendliche aus

Die Bürgerstiftung Hemmingen hat elf Preise für insgesamt 2400 Euro aus dem Jugendprämienfonds verliehen. Freuen durften sich am Freitagabend im Forum der Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Hemmingen 33 Jugendliche, die sich in besonderer Weise verdient gemacht haben.