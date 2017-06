Das Bürgerbüro in Arnum.© Andreas Zimmer

| Andreas Zimmer

Arnum

Bürgerbüro bleibt nur dienstags geöffnet

Das Bürgerbüro an der B3 in Arnum ist wieder nahezu regelmäßig geöffnet, aber weiterhin nur einmal in der Woche. Die Stadtverwaltung hat zum Jahresanfang eine Aushilfe eingestellt.