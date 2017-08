Feuerwehreinsatz in Flüchtlingsunterkunft: 80 Helfer aller sechs Hemminger Ortsfeuerwehren waren nach der Alarmierung am Samstagnachmittag an der Heinrich-Hertz-Straße. Schwaden von angebranntem Essen hatten die Meldeanlage ausgelöst.© Lennart Fieguth

Feuerwehreinsatz

Brandmelder in Flüchtlingsheim schlägt Alarm

Wegen eines befürchteten Brandes in einer Flüchtlingsunterkunft sind am Samstagnachmittag alle sechs Hemminger Ortsfeuerwehren an die Heinrich-Hertz-Straße gerufen worden. 80 Helfer waren im Einsatz. Vor Ort gab es schnell Entwarnung: Dämpfe von angebranntem Essen hatten die Meldeanlage ausgelöst.