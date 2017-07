Ein Einsatz für die Feuerwehr.© Symbolbild

| Kim Gallop

Hemmingen-Westerfeld

Brandmeldeanlage löst aus

Die Brandmeldeanlage in der Flüchtlingsunterkunft an der Heinrich-Hertz-Straße in Hemmingen-Westerfeld hat am Sonnabendmorgen ausgelöst. Die Feuerwehr Hemmingen-Westerfeld rückte aus, doch ein Feuer war nicht zu entdecken.