Die Boogiesoulmates treten im ausverkauften bauhof auf.© privat

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Stehende Ovationen schon nach dem ersten Lied

Was für ein Debüt im ausverkauften bauhof: Schon beim ersten Lied der Boogiesoulmates - „Somebody touched me“ - gab es Bravo-Rufe und stehende Ovationen. Das Ensemble aus Norddeutschland mit Andreas Bock aus Jeinsen trat am Wochenende zum ersten Mal in dem Kulturzentrum in Hemmingen-Westerfeld auf.