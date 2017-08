Der Blitzer an der B3 in Arnum.© Andreas Zimmer

Arnum/Hemmingen-Westerfeld

Blitzer an B3 in Arnum ist wieder in Betrieb

Fahrer auf der B3 rätseln: Sind die Blitzer in Arnum und in Hemmingen-Westerfeld wieder in Betrieb? An beiden hatten Unbekannte Brände gelegt. Die Radarfalle in Arnum ist wieder funktionstüchtig, teilte die Stadt auf Anfrage dieser Zeitung mit. Die Reparatur in Hemmingen-Westerfeld stehe noch aus.