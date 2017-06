Mit Musik vom Broadway zeigt der Bläserkurs der sechsten KGS-Klassen beim Konzert, was er in den vergangenen zwei Jahren gelernt hat.© Torsten Lippelt

Hemmingen-Westerfeld

Bläserkurs der KGS spielt Broadway-Melodien

Auf eine musikalische Reise durch vom Broadway in New York bekannte Musicals hat der Bläserkurs der KGS Hemmingen jetzt die Zuhörer seines Konzertes mitgenommen. Die 18 Nachwuchsmusiker der sechsten Klassen zeigten, was sie unter der Leitung ihres Musiklehrers und Dirigenten Julian Aubke gelernt haben.