Hier hat ein Biber genagt.© privat

| Andreas Zimmer

Hemmingen-Westerfeld

Bissspuren stammen vom Biber

Bei den Bissspuren an einem Baum an der Stadtgrenze von Hemmingen-Westerfeld und Ricklingen handelt es sich eindeutig um einen Biber. Das bestätigte am Dienstag der Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere Leine auf Anfrage dieser Zeitung.