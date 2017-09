Seit der Auflösung des Seniorenbeirates entfallen auch die regelmäßigen Sprechstunden im Hemminger Rathaus.© Andreas Zimmer (Symbolbild)

Hemmingen

Neuer Seniorenbeirat nur bei genug Kandidaten

In Hemmingen soll "bis auf Weiteres", so die offizielle Formulierung, kein neuer Seniorenbeirat gewählt werden. Das gilt solange, bis es genügend Bewerber gibt. Das hat der Fachausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig empfohlen.