Werner Pollack als Legionär Pollux erzählt aus seinem Leben im alten Rom.© Andrea Weber

Wilkenburg

Mit dem Spitzgraben die Feinde abgewehrt

Wie war das damals, als die Römer ihr Marschlager in Wilkenburg aufschlugen? Seit Sonntag können sich das viele Besucher der Fundstätte auf einem Acker besser vorstellen. Sie haben an Ort und Stelle an den Vorträgen und Vorführungen am Tag des offenen Denkmals teilgenommen.