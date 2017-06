Rauf auf den Sattel: Am Sonntag gibt es etliche Stadtradeln-Touren.© Matthias Hiekel (Symbolbild)

| Andreas Zimmer

Hemmingen/Laatzen/Pattensen

Landerleben-Tour kreuzt Hemmingen

Wenn nicht jetzt, wann dann: Am Sonntag, 11. Juni, können die Hemminger Kilometer für die Aktion Stadtradeln sammeln, die am 17. Juni endet. Denn auch die Region Hannover bietet eine Tour an. „Landerleben“ ist sie betitelt und führt von der Goseriede in Hannover über Laatzen und Hemmingen nach Gehrden.