Die B-3-neu wird über viele Felder verlaufen. Das Bild zeigt den Blick durch eine Öffnung im Brückengeländer der Anschlussstelle Devese.© Andreas Zimmer

Hemmingen

Landwirte: "Wir sind die Leidtragenden"

Der Bau der B3-Ortsumgehung ist am Freitag ein großes Thema bei der Feldwegeschau in Hemmingen gewesen. Das Errichten von 13 Brücken bis 2019 sorge nicht nur für Flurschäden, sondern schränke auch die Landwirte in ihrer Arbeit ein.