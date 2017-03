Mehr als 40 Feuerwehrleute aus fünf Ortsfeuerwehren waren in Arnum im Einsatz. © Christian Elsner / Symbolbild

| Andreas Zimmer

Arnum

Schaden bei Feuer beläuft sich auf 10.000 Euro

Bei dem Feuer am Mittwoch in Arnum ist ein Schaden von schätzungsweise rund 10.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei jetzt mit. Die Ursache für den Brand am Harkenblecker Weg sei weiter ungeklärt, sagte eine Sprecherin.