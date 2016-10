Im Zwiegespräch und Gesang mit ihren Handpuppen und dem begleitenden Musiker Christopher Noodt entblättert Andrea Bongers humorig ihr Seelenleben als Mutter eines erwachsen gewordenen Sohnes und damit der "Chance auf noch 30 tolle Jahre".© Torsten Lippelt

Hemmingen-Westerfeld

Bauhof feiert „Bis in die Puppen“

Wenn das Kind erwachsen wird, auszieht und auch der zweite Mann schon weg ist: Was bleibt dann der Frau vom Leben? Es geht los! „Bis in die Puppen“ hat Andrea Bongers deshalb ihr aktuelles Programm betitelt, mit dem sie am Freitagabend im Kulturzentrum bauhof gastierte.