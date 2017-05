Kinder und Erwachsene lauschen den Liedern und Geschichten über die Römerzeit, die die Kinderbuchautorin Christine Raudies, in eine Toga gewandet, nahe des früheren Römerlagers vorträgt.© Torsten Lippelt

Wilkenburg

Römisches Leseabenteuer unter freiem Himmel

Mit einer Lesung beim früheren Römerlager zwischen Wilkenburg und Arnum hat am Sonnabend die neue Saison der Reihe Hemminger Leseabenteuer begonnen. Es ist das sechste Jahr, in dem die Bürgerstiftung Hemmingen dazu einlädt. Mehr als 30 Römer- und Bücherfreunde waren an die Straße Dicken Riede gekommen.